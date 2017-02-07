Рева считает правильным решение повысить минималку

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что повышение минимальной зарплаты было правильным решением. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
По словам главы Минсоцполитики, правильность этого решения подтверждают статистические данные.
"Благодаря повышению минимальной зарплаты выросла и средняя заработная плата - теперь она составляет 3,9 тысячи гривен на вакансию/ А это вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - заявил Рева.
При этом он подчеркнул, что статистические данные демонстрируют положительную динамику. В частности, за первый месяц текущего года количество людей, обеспеченных работой выросло на 32% (по сравнению с январем прошлого года, - ред.).
"На 16% уменьшилось количество безработных. Также наблюдается уменьшение количества предупрежденных об увольнении работников на 26% меньше, чем в январе прошлого года", - констатировал Рева.
Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение минимальной заработной платы украинцев приведет к увеличению количества и качества рабочих мест, а повышение цен не выйдет за пределы сезонных колебаний.