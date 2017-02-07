ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Рева считает правильным решение повысить минималку
07.02.2017 07:59

Рева считает правильным решение повысить минималку

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что повышение минимальной зарплаты было правильным решением. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По словам главы Минсоцполитики, правильность этого решения подтверждают статистические данные.

"Благодаря повышению минимальной зарплаты выросла и средняя заработная плата - теперь она составляет 3,9 тысячи гривен на вакансию/ А это вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - заявил Рева.

При этом он подчеркнул, что статистические данные демонстрируют положительную динамику. В частности, за первый месяц текущего года количество людей, обеспеченных работой выросло на 32% (по сравнению с январем прошлого года, - ред.).

"На 16% уменьшилось количество безработных. Также наблюдается уменьшение количества предупрежденных об увольнении работников на 26% меньше, чем в январе прошлого года", - констатировал Рева.

Как сообщал MIGnews.com.uа, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение минимальной заработной платы украинцев приведет к увеличению количества и качества рабочих мест, а повышение цен не выйдет за пределы сезонных колебаний.

Теги материала: Андрей Рева, Минсоцполитики, зарплата
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине
Важное
В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине
Гройсман рассказал о первых последствиях повышения минималки в Украине
Важное
Гройсман рассказал о первых последствиях повышения минималки в Украине
Стало известно, сколько заработал Турчинов в декабре
Важное
Стало известно, сколько заработал Турчинов в декабре
Глава "Укрзализныци" заявил, что он не получает заявленные $1,5 млн зарплаты
Важное
Глава "Укрзализныци" заявил, что он не получает заявленные $1,5 млн зарплаты
Розенко призвал лишать перевозчиков лицензии за повышение стоимости проезда
Важное
Розенко призвал лишать перевозчиков лицензии за повышение стоимости проезда
Розенко назвал спекуляцией повышение цен на товары из-за увеличения минималки
Важное
Эксклюзив  Розенко назвал спекуляцией повышение цен на товары из-за увеличения минималки  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика