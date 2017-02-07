Рева считает правильным решение повысить минималку

MIGnews.com.ua

Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что повышение минимальной зарплаты было правильным решением. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

По словам главы Минсоцполитики, правильность этого решения подтверждают статистические данные.

"Благодаря повышению минимальной зарплаты выросла и средняя заработная плата - теперь она составляет 3,9 тысячи гривен на вакансию/ А это вдвое больше по сравнению с прошлым годом", - заявил Рева.

При этом он подчеркнул, что статистические данные демонстрируют положительную динамику. В частности, за первый месяц текущего года количество людей, обеспеченных работой выросло на 32% (по сравнению с январем прошлого года, - ред.).

"На 16% уменьшилось количество безработных. Также наблюдается уменьшение количества предупрежденных об увольнении работников на 26% меньше, чем в январе прошлого года", - констатировал Рева.