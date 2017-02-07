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Климкин допускает возможность введения военного положения в Украине
07.02.2017 07:22

Климкин допускает возможность введения военного положения в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность введения военного положения. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, если ситуация с безопасностью ухудшиться, то введение военного положения возможно.

Вместе с тем Климкин подчеркнул, что некоторые страны могут   находиться в состоянии войны, однако не вводить военное положение.

"Состояние войны, введения военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Агрессия РФ уже является вопросом гораздо большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", - заявил украинский министр.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение суток, 6 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 78 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. 

Теги материала: Павел Климкин, МИД, военное положение
Новости СМИ2
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