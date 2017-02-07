Климкин допускает возможность введения военного положения в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин допускает возможность введения военного положения. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, если ситуация с безопасностью ухудшиться, то введение военного положения возможно.
Вместе с тем Климкин подчеркнул, что некоторые страны могут находиться в состоянии войны, однако не вводить военное положение.
"Состояние войны, введения военного положения, российская агрессия – это разные понятия. Агрессия РФ уже является вопросом гораздо большим, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только военными средствами, но по определению всеми средствами: и военными, и гибридными", - заявил украинский министр.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение суток, 6 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 78 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.