ЕС: Оснований для снятия санкций с России нет

MIGnews.com.ua

В настоящее время оснований для отмены санкций в отношении Российской Федерации нет. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в интервью Радио Свобода .

"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", - заявил европолитик.

Вместе с тем он подчеркнул, отмена ограничительных мер напрямую связана с выполнением Минских соглашенный.

"Санкции ввели из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", - подчеркнул Хан.