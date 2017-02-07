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ЕС: Оснований для снятия санкций с России нет
07.02.2017 06:40

ЕС: Оснований для снятия санкций с России нет

В настоящее время оснований для отмены санкций в отношении Российской Федерации нет. Такое заявление сделал еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан в интервью Радио Свобода.

"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", - заявил европолитик.

Вместе с тем он подчеркнул, отмена ограничительных мер напрямую связана с выполнением Минских соглашенный.

"Санкции ввели из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", - подчеркнул Хан.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выразила свою обеспокоенность в связи с эскалацией на Донбассе, и заявила, что Европа и дальше будет поддерживать Украину.

Теги материала: Евросоюз, Хан, санкции, Минские соглашения
Новости СМИ2
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