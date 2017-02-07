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Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР"
07.02.2017 06:27

Трамп не уверен, что Россия контролирует "ДНР/ЛНР"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Россия может не контролировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам американского лидера, о ситуации на Донбассе известно слишком мало, поэтому он намерен более тщательно разобраться в этой ситуации.

"Мы не знаем достоверно о том, что там происходит", - заявил Трамп.

При этом, отвечая на вопрос, что эскалация конфликта на востоке Украины является делом рук российской стороны, президент США заявил, что не уверен, контролируются ли Россией представители незаконных вооруженных формирований. В этом контексте он отметил, что намерен разобраться в этом.

"Мы не знаем, контролируются ли они (боевики Россией, - ред.), - заявил Трамп. - Они могут быть и неподконтрольными. Такое тоже случается, мы это выясним".

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого говорили о ситуации на востоке Украины.

Теги материала: Дональд Трамп, Россия, ДНР, ЛНР, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
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