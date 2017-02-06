В России суд вынес первый приговор за недоносительство по "пакету Яровой"

MIGnews.com.ua

В Астрахани суд впервые вынес приговор по антитеррористическому "пакету Яровой" за "несообщение о преступлении". Об этом передает ВВС .

Жителя города Улугбека Гафурова оштрафовали на 70 тыс. рублей за то, что он не сообщил о знакомом гражданине Киргизии Равшане Акбарове, прошедшем подготовку у боевиков в Ираке. Он также был приговорен окружным военным судом в Ростове-на-Дону к восьми годам колонии строгого режима за "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом".

"Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы", - передает Интерфакс слова представителя областной прокуратуры Юлии Свитиной.

Как сообщается, Гафуров признал свою вину.

По данным ФСБ, Акбаров в 2015 году добровольно прошел подготовку у боевиков "Исламское государство" в Мосуле, Ирак. После этого он стал членом группировки "Джамаат Катиба Гураба", подчиняющуюся ИГ.

По информации Астраханской прокуратуры, Гафуров стал первым осужденным в России по статье "несообщение о преступлении" (205.6 УК РФ), которая вошла в Уголовный кодекс после принятия "пакета Яровой", который разработала депутат Госдумы Ирина Яровая и который Владимир Путин подписал в июле 2016 года.

Первое уголовное дело за недоносительство было открыто против жителя чеченского города Грозного в средине января. Как сообщается, он знал, но не сообщил правоохранителям о намерениях своего знакомого присоединиться к джихадистам в Сирии.

В то же время, правозащитники заявили, что законы "пакета Яровой" нарушаю базовые принципы Конституции России о праве граждан на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, суд оставил имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen под арестом.