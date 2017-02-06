ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Могерини: ЕС продолжит поддержку Украины из-за обострения конфликта на Донбассе
06.02.2017 21:48

Могерини: ЕС продолжит поддержку Украины из-за обострения конфликта на Донбассе

В понедельник, 6 февраля, Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выразила свою обеспокоенность в связи с эскалацией на востоке Украины. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе.

"Ситуация на востоке (Украины, - ред.) в последние дни была поводом для нашего беспокойства. Когда мы говорим о полной имплементации минских соглашений, мы подтверждаем ожидания, что столкновения прекратятся, и процесс мирного урегулирования может быть эффективно начат", - подчеркнула Могерини.

В то же время Могерини отметила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину, сосредоточив свое внимание на предоставлении услуг населению. Мы хотим обеспечить улучшение для народа условий и обстановки в стране. Это также требует лучшей ситуации в области безопасности", - добавила она.

Необходимо также отметить, что во время встречи в Брюсселе главы министерств иностранных дел государств Евросоюза обсудили поддержку реформ в Украине, в частности в социально-экономической сфере и в сфере борьбы с коррупцией. Также главы МИД Евросоюза заявили о готовности  поддерживать работу коллег в рамках "нормандского формата" и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, депутаты Европейского парламента попросили верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини совершить политическое давление на Российскую Федерацию, чтобы последняя прекратила вести огонь в городе Авдеевка в Донецкой области. 

В обращении сказано, что для немедленной остановки военных действий со стороны Российской Федерации необходимы решительные действия для политического давления со стороны Европейского Союза. В связи с этим депутаты призвали не медлить, так как прекращение огня - часть Минских договоренностей, и Российская Федерация обязана уважать это.

Теги материала: Украина, Федерика Могерини, Брюссель, пресс-конференция, Евросоюз, Россия, эскалация, санкции, Донбасс
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

МИД: За обстрел украинского Ан-26 России грозит международная ответственность
Важное
МИД: За обстрел украинского Ан-26 России грозит международная ответственность
Российская прокуратура отказала киевскому суду в аресте Януковича
Важное
Российская прокуратура отказала киевскому суду в аресте Януковича
В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине
Важное
В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине
Янукович подал иск в ЕСПЧ на Украину по делу о госизмене
Важное
Янукович подал иск в ЕСПЧ на Украину по делу о госизмене
Берлин возложил на Россию ответственность за эскалацию на Донбассе и аннексию Крыма
Важное
Берлин возложил на Россию ответственность за эскалацию на Донбассе и аннексию Крыма
Рабинович: Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием
Важное
Рабинович: Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017
Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции
Эксклюзив  Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции
06.02.2017
Должность главы Нацполиции займет Князев
Эксклюзив  Должность главы Нацполиции займет Князев
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика