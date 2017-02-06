Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку

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Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко подтвердила, что лично встречалась с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе рабочей поездки в Америку. Об этом она рассказала в эфире телеканала NewsOne.

"Да, я действительно встречалась с Дональдом Трампом. Более того, у нас был короткий разговор. Я хочу сказать, что это хорошая новость для нас. США с новой властью будут поддерживать Украину! Это очень хороший сигнал", - сказала она.

В то же время Тимошенко поделилась, что во время поездки со своей командой встречалась с американскими сенаторами и конгрессменами для обсуждения важных для Украины вопросов.

"Украина не проблема. Украина – партнер. Украина – ресурс, актив глобального пространства, который хочет продвигать человеческие ценности. Это понимают все, кто владеет информацией об Украине", - рассказала нардеп.

Глава парламентской фракции еще раз подчеркнула, что все с кем она встречалась, поддерживают Украину и намерены всеми силами строить партнерство.