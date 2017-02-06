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Имущество липецкой фабрики Roshen оставили под арестом
06.02.2017 21:07

Имущество липецкой фабрики Roshen оставили под арестом

В понедельник, 6 февраля, московский городской суд отклонил апелляционную жалобу представителей липецкой кондитерской фабрики Roshen и оставил в силе решение Басманного суда Москвы об обеспечительном аресте ее имущества до 13 марта. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Защищавший интересы Roshen адвокат Максим Крупский называл решение Басманного суда необоснованным и просил его отменить в связи с отсутствием необходимых условий для ареста имущества. Однако Мосгорсуд в итоге встал на сторону следствия, указывавшего, что в отношении компании по-прежнему проводятся проверки.

К слову, корпорация Roshen - один из главных активов президента Украины Петра Порошенко. С апреля 2015 года имущество Липецкой фабрики Roshen находится под арестом из-за налоговых претензий. В связи с этим инвестгруппа ICU, у которой есть мандат на продажу российских активов Roshen, не может найти покупателя.

Как сообщал MIGnews.com.ua, В пятницу, 20 января, корпорация Roshen сделала официальное заявление о прекращении деятельности Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года

Отмечается, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.  

Среди пользователей соцсетей активное обсуждение вызвал факт закрытия фабрики Roshen в российском Липецке. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнениню, комментарии.

Теги материала: Рошен, Украина, фабрика, Москва, апелляция, суд
Новости СМИ2
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