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Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017 20:48

Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство

Народный депутат Украины, лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Украиной на сегодняшний день управляют коррупционеры, у которых нет видения того, что они делают. Данную мысль она выразила в эфире телеканала NewsOne.

Как утверждает Тимошенко, на текущий момент украинский народ имеет только два выхода - или же терпеть дальше надругательство над собой и коррупцию, которая превратилась в открытый грабеж. В другом случае – нужно немедленно убрать действующее правительство.

"Вы знаете, что у Гройсмана нет высшего образования. Большинство министров не имеют профессиональной специализации и видения того, что они делают", - указала она.

Также Тимошенко считает, что украинцы отдали свою страну в руки мошенников и коррупционеров, "которые, по сути, каждый день нас всех убивают".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в понедельник, 6 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение минимальной заработной платы украинцев приведет к увеличению количества и качества рабочих мест, а повышение цен не выйдет за пределы сезонных колебаний.

Согласно информации, статистические показатели января свидетельствуют о положительном влиянии на экономику повышения вдвое минимальной заработной платы до 3200 гривен: было создано 28 тысяч новых предприятий, на 16% уменьшилась численность безработных и происходит детенизация экономики.

Премьер утверждает, что на сегодняшний день имеются тенденции к росту количества и качества рабочих мест.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Украина, ВО Батькивщина, правительство, коррупция, Владимир Гройсман, украинцы
Новости СМИ2
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