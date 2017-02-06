МИД: За обстрел украинского Ан-26 России грозит международная ответственность

MIGnews.com.ua

За обстрел украинского самолета АН-26 Военно-морских сил Украины Российская Федерация будет нести международную ответственность. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что в связи с очередной провокацией со стороны России - обстрелом украинского самолета, который совершал тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины - МИД Украины выразило решительный протест МИД России.

"Российской стороне высказано категорическое требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. вооруженные провокации в исключительной (морской) экономической зоне Украины, которые влекут за собой международно-правовую ответственность виновных в их совершении лиц, расследовать этот инцидент и наказать виновных", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа, военные Черноморского флота Российской Федерации обстреляли над Одесским газовым месторождением в Черном море самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины. Огонь велся из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля. В результате обстрела Ан-26 получил повреждение корпуса, однако экипаж не пострадал.