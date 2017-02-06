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У Минобороны появились видеодоказательства нарушения боевиками Минских договоренностей
06.02.2017 20:16

У Минобороны появились видеодоказательства нарушения боевиками Минских договоренностей  Видеорепортаж

Бойцы под Авдеевкой представили видеодоказательтва того, что боевики применяют запрещенное Минскими договоренностями оружие для обстрелов. Об этом сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк в Facebook.

"...Есть видео доказательства применения со стороны российско-оккупационных войск вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - написала Гаврилюк.

Также она заявила, что журналистов не будут пускать на передовую из-за сложной обстановки.

Кроме того, заместитель командира бригады Александра Самарского, враг регулярно использует для обстрелов запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы и танки.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Минобороны Украины продолжин урегулировать конфликтна Донбассе мирным способом, несмотря на обстрелы в Авдеевке

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, обстрелы в Авдеевке не повлияли на планы Минобороны касательно мобилизации. В Генштабе сообщили, что сил и средств на данный момент достаточно и в очередной волне мобилизации нет необходимости. 

Теги материала: война, боевики, Минобороны, нарушение, Минские договоренности, запрещенное оружие
Новости СМИ2
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