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Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции
06.02.2017 19:39

Эксклюзив  Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что имя нового главы Национальной полиции Украины станет известным уже в среду, 8 февраля. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам главы ведомства, все трое кандидатов на пост председателя Национальной полиции – Константин Бушуев, Андрей Вишневский и Сергей Князев - будут непосредственно с ним сотрудничать.

На вопрос журналиста о том, есть ли среди этого списка его фавориты, Аваков ответил: "Я в среду уже внесу кандидатуру".

Министр рассчитывает на то, что уже в среду, 8 февраля, Кабинет министров поддержит предложенную им кандидатуру главы Нацполиции и с этого дня он приступит к выполнению своих обязанностей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, должность нового главы Национальной полиции Украины займет руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев. 

Согласно информации надежных инсточников, именно его кандидатуру в ближайшее время глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подаст на утверждение правительства.

Стоит отметить, что среди всех финалистов конкурса Князев по рейтингу находился на третьем месте.

Теги материала: Арсен Аваков, МВД, Национальная полиция, полиция, кандидаты, глава, руководитель
Новости СМИ2
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