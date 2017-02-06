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НАБУ задержало должностных лиц "Энергоатома" за хищение 30 млн гривен
06.02.2017 19:20

НАБУ задержало должностных лиц "Энергоатома" за хищение 30 млн гривен

В понедельник, 6 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро арестовали пять человек, подозреваемых в причасти к коррупционной схеме завладения деньгами одной из АЭС Энергоатома на общую сумму 30 миллионов гривен. Об этом передает пресс-служба НАБУ.

"Во время расследования детективы НАБУ установили, что задержанные – должностное лицо АЭС Энергоатома и четыре представители коммерческих структур, – при осуществлении государственных закупок, используя ряд подконтрольных предприятий, обеспечили заключение и исполнение договоров поставки комплектующих для АЭС по завышенным ценам (превышающим рыночные в 18-34 раза)", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что, что задержанных сообщат о подозрении уже в течении суток.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что убытки, которые вызваны коррупционными схемами на ключевых госпредприятиях, достигли десятков миллиардов гривен.

Сытник, рассказывая о приоритетах в работе детективов НАБУ в контексте борьбы с коррупционерами уточнил, что есть сферы, которые требуют очень больших ресурсов и внимания со стороны НАБУ.

Теги материала: Украина, коррупция, взятка, НАБУ, задержание, арест, Энергоатом, АЭС
Новости СМИ2
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