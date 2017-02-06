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Российская прокуратура отказала киевскому суду в аресте Януковича
06.02.2017 18:13

Российская прокуратура отказала киевскому суду в аресте Януковича

В понедельник, 6 февраля, Генеральная прокуратура России отказала Киеву во временном задержании и взятии под стражу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, назвав запрос политически мотивированным. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает РИА Новости.

В то же время Куренко заявил, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича. В результате ходатайства Генпрокуратура РФ оставила без удовлетворения, сославшись на пункт 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче.

Стоит отметить, что указанному пункту Конвенции, запрашиваемая сторона может отказать в выдаче, "если имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями, или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин". Сообщается, что украинская сторона была об этом проинформирована.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 2 февраля, Печерский районный суд города Киева дал разрешение на арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Данное решение было внесено в Едином реестре судебных решений.

В понедельник, 6 февраля, адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича решил обратиться в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде. Стоит напонмить, что, защита Януковича не желает знакомиться с материалами уголовного производства о государственной измене, поскольку считает следствие незавершенным.

Теги материала: Янукович, Генеральная прокуратура России, Россия, путин, суд, задержание, арест, запрет
Новости СМИ2
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