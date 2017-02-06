В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине

MIGnews.com.ua

По состоянию на понедельник, 6 февраля, Министерство социальной политики Украины уже поставило на учет 1 миллион 640 тысяч 335 вынужденных переселенцев.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики со ссылкой на управления социальной защиты населения в регионах, поставлено на учет 1 млн 321 тысяча 194 семьи вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, из них 1 миллион 148 тысяч 930 семей обратились за получением социальной помощи для оплаты аренды жилья и 1 миллиону 061 тысяче 504 семьям такая помощь была назначена.