ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине
06.02.2017 17:34

В Минсоцполитики назвали количество вынужденных переселенцев в Украине

По состоянию на понедельник, 6 февраля, Министерство социальной политики Украины уже поставило на учет 1 миллион 640 тысяч 335 вынужденных переселенцев.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики со ссылкой на управления социальной защиты населения в регионах, поставлено на учет 1 млн 321 тысяча 194 семьи вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса, из них 1 миллион 148 тысяч 930 семей обратились за получением социальной помощи для оплаты аренды жилья и 1 миллиону 061 тысяче 504 семьям такая помощь была назначена.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 07:00 воскресенья, 5 февраля, из Авдеевки выехали 266 человек. Вместе с тем в ГСЧС рассказали, что в настоящее время в Авдеевке восстановительные роботы выполняют 260 человек и 60 единиц техники.

Теги материала: Минсоцполитики, переселенцы, Украина, Крым, Донбасс, семьи
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Берлин возложил на Россию ответственность за эскалацию на Донбассе и аннексию Крыма
Важное
Берлин возложил на Россию ответственность за эскалацию на Донбассе и аннексию Крыма
Рабинович: Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием
Важное
Рабинович: Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием
Джемилев считает, что Россия может отказаться от Крыма
Важное
Джемилев считает, что Россия может отказаться от Крыма
Трамп и Столтенберг обсудили конфликт на востоке Украины
Важное
Трамп и Столтенберг обсудили конфликт на востоке Украины
МИД ФРГ: Сближение России и США может решить конфликт на Донбассе
Важное
МИД ФРГ: Сближение России и США может решить конфликт на Донбассе
Ляшко назвал имя депутата, ударившего полицейского на Донбассе
Важное
Ляшко назвал имя депутата, ударившего полицейского на Донбассе

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017
Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции
Эксклюзив  Аваков рассказал, когда озвучит имя нового главы Нацполиции
06.02.2017
Должность главы Нацполиции займет Князев
Эксклюзив  Должность главы Нацполиции займет Князев
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика