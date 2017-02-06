Покушение на Геращенко: СБУ отказалась разглашать детали расследования

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины продолжает расследование уголовного дело о попытке покушения на нардепа Антона Геращенка. Об этом сообщает Интерфакс.

"Расследование продолжается. Будет завершено - передадим дело и об этом сообщим… Разглашать больше, чем следователи позволили, и то, что мы уже обнародовали, пока что не будем", - сказал руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук журналистам в понедельник в Киеве в ответ на вопрос о ходе расследования дела о покушении на Геращенко.

Также Ткачук отметил, что процессуальный статус Геращенко в данном уголовном деле - потерпевший, он может комментировать ситуацию, связанную с ним.

На вопрос о том, могут ли покушение на Геращенко и убийство журналиста Павла Шеремета быть связанными, глава аппарата СБУ комментировать отказался.

"Этот вопрос я не могу комментировать, есть ли связь. Есть ли какая-то связь между покушением на Геращенко и другими преступлениями, совершенными на территории Украины, я комментировать не могу", - заявил Ткачук.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Антон Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета дело рук одних и тех же людей. Он также сказал, что данные действия предназначены дестабилизировать ситуацию в Украине.