Гройсман рассказал о первых последствиях повышения минималки в Украине

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение минимальной заработной платы украинцев приведет к увеличению количества и качества рабочих мест, а повышение цен не выйдет за пределы сезонных колебаний. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Согласно информации, статистические показатели января свидетельствуют о положительном влиянии на экономику повышения вдвое минимальной заработной платы до 3200 гривен: было создано 28 тысяч новых предприятий, на 16% уменьшилась численность безработных и происходит детенизация экономики.

Премьер утверждает, что на сегодняшний день имеются тенденции к росту количества и качества рабочих мест.

"Мы считаем, что минимальная заработная плата - это правильный шаг. Февраль и март четко покажут, что у нас есть увеличение количества предпринимателей, увеличение минимальной заработной платы, средней заработной платы для украинцев, при том, что цены будут оставаться в пределах сезонных колебаний без каких-либо других дополнительных инфляционных процессов", - сказано в сообщении со ссылкой на слова премьера.

Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров также высказал свое мнение и заявил, что в январе было закрыто 156 тысяч физических лиц-предпринимателей, из них 16,4 тысячи - реально работающих.

В январе 2017 года было собрано НДФЛ на 40% больше, почти 2,9 миллиарда гривен, чем в январе 2016 года, ЕСВ - на 700 миллионов гривен больше.

"Начиная с января, мы видим наполнение Пенсионного фонда абсолютно нормально, прогнозируемо, с существенным перевыполнением планов. Это дополнительные средства, которые обеспечат гарантированную выплату всех социальных выплат вовремя и потом даже можно говорить о каком-то увеличении", - отметил глава ГФС.

В январе было трудоустроено 45 тысяч человек. Таким образом, на 32%, или на 11 тысяч по сравнению с прошлым годом выросло количество людей, обеспеченных работой.

"То, что нам рассказывают о массовых увольнениях, хочу доложить: были предупреждены об увольнении 29 тыс. человек в январе 2017 года. Для сравнения с январем 2016 года количество тех, кого предупредили, на 26% меньше. Эти цифры свидетельствуют о том, что несмотря на заявления о "предательстве" и т.д., факты говорят о другом: напротив, ситуация на рынке труда улучшается", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.