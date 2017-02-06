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Янукович подал иск в ЕСПЧ на Украину по делу о госизмене
06.02.2017 16:16

Янукович подал иск в ЕСПЧ на Украину по делу о госизмене

В понедельник, 6 февраля, адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича решил обратиться в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде. Данную информацию сообщили в пресс-службе юридической компании "Aver Lex", которая представляет интересы Януковича.

"Мы обращаемся в Европейский суд по правам человека по делу о госизмене - нами получены достаточные и бесспорные основания для этого. Сегодня для этого было получено окончательное основание, которым стал факт отказа Апелляционного суда Киева обеспечить конституционное право Виктора Януковича на обжалование решения суда первой инстанции", - заявил адвокат Сердюк.

Отмечается, что речь идет о решении Печерского районного суда относительно специального (заочного) расследования.

В то же время он добавил, что это решение Апелляционного суда будет положено "в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине в этом деле".

Стоит напонмить, что, защита Януковича не желает знакомиться с материалами уголовного производства о государственной измене, поскольку считает следствие незавершенным.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 2 февраля, Печерский районный суд города Киева дал разрешение на арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Задержанное на основании постановления следственного судьи лицо не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, в суд, постановивший решение о разрешении на задержание. 

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что досудебное расследование по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича не может быть завершено, поскольку запрос на международную правовую помощь к генеральной прокуратуре Российской Федерации до сих пор находится на этапе выполнения, и самому Януковичу не вручено подозрение.

Теги материала: Украина, суд, Европейский суд, Янукович, адвокат, защита, права человека, Россия
Новости СМИ2
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