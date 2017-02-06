Янукович подал иск в ЕСПЧ на Украину по делу о госизмене

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, адвокат беглого экс-президента Украины Виктора Януковича решил обратиться в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде. Данную информацию сообщили в пресс-службе юридической компании "Aver Lex", которая представляет интересы Януковича.

"Мы обращаемся в Европейский суд по правам человека по делу о госизмене - нами получены достаточные и бесспорные основания для этого. Сегодня для этого было получено окончательное основание, которым стал факт отказа Апелляционного суда Киева обеспечить конституционное право Виктора Януковича на обжалование решения суда первой инстанции", - заявил адвокат Сердюк.

Отмечается, что речь идет о решении Печерского районного суда относительно специального (заочного) расследования.

В то же время он добавил, что это решение Апелляционного суда будет положено "в качестве основного доказательства политического давления на судебную систему в Украине в этом деле".

Стоит напонмить, что, защита Януковича не желает знакомиться с материалами уголовного производства о государственной измене, поскольку считает следствие незавершенным.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 2 февраля, Печерский районный суд города Киева дал разрешение на арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Задержанное на основании постановления следственного судьи лицо не позднее 36 часов с момента задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, в суд, постановивший решение о разрешении на задержание.