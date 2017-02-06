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Должность главы Нацполиции займет Князев
06.02.2017 15:56

Эксклюзив  Должность главы Нацполиции займет Князев

Должность нового главы Национальной полиции Украины займет руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины Сергей Князев. Об этом сообщили источники NewsOne.

Согласно информации, именно его кандидатуру в ближайшее время глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подаст на утверждение правительства.

Стоит отметить, что среди всех финалистов конкурса Князев по рейтингу находился на третьем месте.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 6 февраля, секретарь комиссии Евгений Захаров заявил, что после заседания Консультативной отборочной комиссии, был утвержден итоговый протокол, согласно которому на пост главы Национальной полиции осталось три кандидата: Константин Бушуев, Андрей Вишневский и Сергей Князев.

Изначально в конкурсе участвовали 46 человек, 43 из которых успешно прошли тестирование.

Отметим, что General Skill Test, который проходили кандидаты, призван определить общий интеллект кандидата и способность к аналитическому и логическому мышлению. Тест состоял из 60 вопросов, на которые необходимо было ответить за 90 минут отведенного на это времени.

Во втором этапе, который проводился 24-25 января, комиссия рассмотрела резюме, мотивационные письма и результаты тестирования. После чего было отобрано 10 кандидатов для собеседования. По результатам презентации три кандидата получили наивысший рейтинг.

Комиссия порекомендовала провести министру внутренних дел Арсену Авакову индивидуальные встречи с каждым из оставшихся кандидатов, после чего министр МВД подаст кандидатуру премьер-министру Украины для утверждения. 

Теги материала: Национальная полиция, конкурс, МВД, Аваков, кандидаты
Новости СМИ2
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