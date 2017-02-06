Берлин возложил на Россию ответственность за эскалацию на Донбассе и аннексию Крыма

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, представители Германии заявили, что даже не сомневаются в том, что Россия является первопричиной нынешней ситуации на Донбассе и ее продолжения.

Об этом заявили официальные представители федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт и МИД страны Мартин Шефер на брифинге в Берлине, передает Укринформ.

"Есть указания на то, что основная ответственность за конфликт на востоке Украины, который представляет собой существенную неотъемлемую часть территории Украинского государства, лежит на сепаратистах, по сегодняшний день получающих массированную поддержку со стороны России", - заявил Зайберт.

Со своей стороны, Шефер отметил, что "не вызывает сомнений, в том числе и у нового министра, что ответственность за начало кризиса в Украине, ответственность за аннексию Крыма, ответственность за ситуацию на востоке Украине однозначно лежит на Москве".

При этом он добавил, что со стороны чрезвычайно сложно ответить на вопросы: кто начал нынешние вооруженные столкновения в районе Авдеевки, кто на них ответил, кто за что несет большую ответственность. Но при этом дипломат подчеркнул тот известный факт, что сепаратисты ведут обстрелы украинских военных из жилых районов.

"Это, конечно же, означает, что люди, живущие в этом охваченном боевыми действиями районе, служат живым щитом. Это должно осуждаться во всех формах", - подчеркнул представитель МИД ФРГ.

Шефер заверил, что украинская тематика стоит в центре внимания главы МИД Зигмара Габриэля. Этот вопрос он поднимал и в ходе недавнего визита в Вашингтон, где услышал от нового госсекретаря и вице-президента США слова поддержки посреднических усилий Германии и Франции в "нормандском формате". Американская сторона думает над тем, чтобы продолжить поддержку этих усилий, сказал представитель немецкого МИД.