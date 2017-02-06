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Тимошенко назвала заказчика "туалетного пиара" против самой себя
06.02.2017 15:10

Тимошенко назвала заказчика "туалетного пиара" против самой себя

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко прошла в официальной атмосфере.

Такое заявление сделала сама Тимошенко в кулуарах Верховной Рады в понедельник, 6 февраля, передает Украинская правда.

"У меня была короткая, но абсолютно официальная встреча с новым президентом США, и я услышала полную поддержку Украины", - подчеркнула нардеп.

Вместе с тем она отметила, что во время встречи с Трампом они общались исключительно о поддержке Украины и продлении санкций в отношении Российской Федерации.

Касательно появившейся в СМИ информации, что якобы Тимошенко ожидала Трампа возле туалета, лидер "Батькивщины" заявила, что это слухи, распространяемые командой президента Украины Петра Порошенко.

"Все плохое, что вы слышите об этой встрече, - это спланированная президентом (Порошенко, - ред.), лоббистами и его пропагандистами акция, чтобы принизить значение моей встречи с новоизбранным президентом (США, - ред.)".

Как сообщал MIGnews.com.ua, в четверг, 2 февраля, в Вашингтоне встретились президент США Дональд Трамп и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

По источникам ВВС, лидер "Батькивщины" ждала Трампа во время молитвенного завтрака у туалета, затем их провели в небольшой офис.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Дональд Трамп, США, встреча, пиар, Петр Порошенко
Новости СМИ2
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