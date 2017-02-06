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В МИДе не разрешили СБУ запретить въезд в Украину Марин Ле Пен
06.02.2017 14:59

В МИДе не разрешили СБУ запретить въезд в Украину Марин Ле Пен

В понедельник, 6 февраля, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что Министерство иностранных дел предоставило ответ на запрос в отношении введения запрета кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен въезжать на территорию Украины. В МИДе посчитали такой шаг нецелесообразным и, пока что, въезд для французского политика  в Украину открыт, передает LB.

"Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД) было принято коллегиальное решение в данный момент не запрещать въезд", - сказал Ткачук.

Ранее говорилось, что кандидат в президенты Франции, лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах она намерена восстановить нормальные отношения с Российской Федерацией и признать Крым российским.

Как сообщал MIGnews.com.ua, после подобных заявлений Служба безопасности Украины направила в МИД письмо с запросом на запрет въезда в Украину кандидату в президенты Франции.

Теги материала: Франция, СБУ, МИД Украины, Ле Пен, отказ во въезде
Новости СМИ2
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