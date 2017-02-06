В МИДе не разрешили СБУ запретить въезд в Украину Марин Ле Пен

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что Министерство иностранных дел предоставило ответ на запрос в отношении введения запрета кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен въезжать на территорию Украины. В МИДе посчитали такой шаг нецелесообразным и, пока что, въезд для французского политика в Украину открыт, передает LB .

"Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств (СБУ и МИД) было принято коллегиальное решение в данный момент не запрещать въезд", - сказал Ткачук.

Ранее говорилось, что кандидат в президенты Франции, лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах она намерена восстановить нормальные отношения с Российской Федерацией и признать Крым российским .