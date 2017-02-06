Данилюк пригрозил увольнением главе ГФС Насирову

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, министр финансов Украины Александр Данилюк объявил выговор главе Государственной фискальной службы Роману Насирову за нарушение поручений Минфина и отсутствие на рабочем месте, а также Данилюк намерен расследовать поездку Насирова на инаугурацию президента США. Об этом министр финансов рассказал во время пресс-конференции.

"За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор - это увольнение", - заявил Данилюк.

Данилюк добавил, что намерен поручить НАБУ и НАПК расследовать поездку главы ГФС в Соединенные Штаты на инаугурацию президента Дональда Трампа.

"Вместо того чтобы реализовывать задачи, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие", - сказал глава Минфина.

По мнению Данилюка, необходимо проверить, внесена ли в декларацию Насирова сумма, которую он потратил на подобную поездку, так как по подсчетам главы минфина - это стоит около 250 тысяч долларов.

"А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию", - сказал Данилюк.