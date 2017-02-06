ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Данилюк пригрозил увольнением главе ГФС Насирову
06.02.2017 14:21

Данилюк пригрозил увольнением главе ГФС Насирову

В понедельник, 6 февраля, министр финансов Украины Александр Данилюк объявил выговор главе Государственной фискальной службы Роману Насирову за нарушение поручений Минфина и отсутствие на рабочем месте, а также Данилюк намерен расследовать поездку Насирова на инаугурацию президента США. Об этом министр финансов рассказал во время пресс-конференции.

"За систематическое нарушение поручений министра финансов и несогласованное отсутствие на рабочем месте я инициировал привлечение Насирова к дисциплинарной ответственности. Второй выговор - это увольнение", - заявил Данилюк.

Данилюк добавил, что намерен поручить НАБУ и НАПК расследовать поездку главы ГФС в Соединенные Штаты на инаугурацию президента Дональда Трампа.

"Вместо того чтобы реализовывать задачи, он занимается самопиаром. Он поехал в отпуск, не согласовав это с министром финансов и премьером. Это грубое нарушение. Он поехал на инаугурацию президента США, а это недешевое удовольствие", - сказал глава Минфина.

По мнению Данилюка, необходимо проверить, внесена ли в декларацию Насирова сумма, которую он потратил на подобную поездку, так как по подсчетам главы минфина - это стоит около 250 тысяч долларов.

"А если нет, если это было бесплатно, я хочу спросить, почему именно его приглашают. Законодательство запрещает принимать такие подарки и такие услуги. Я должен обратиться в НАПК и НАБУ, чтобы они проанализировали эту ситуацию", - сказал Данилюк.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 20 января, в первых рядах на инаугурации президента США Дональда Трампа заметили человека, похожего на председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Позже выяснилось, что этим человеком действительно был глава ГФС.

Теги материала: Насиров, ГФС, Данилюк, увольнение, Дональд Трамп, инаугурация
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [40] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Гройсман рассказал о первых последствиях повышения минималки в Украине
Важное
Гройсман рассказал о первых последствиях повышения минималки в Украине
Тимошенко назвала заказчика "туалетного пиара" против самой себя
Важное
Тимошенко назвала заказчика "туалетного пиара" против самой себя
Трамп: Иран - это террористическое государство номер один
Важное
Трамп: Иран - это террористическое государство номер один
США усилят проверку всех въезжающих в страну
Важное
США усилят проверку всех въезжающих в страну
Трамп и Столтенберг обсудили конфликт на востоке Украины
Важное
Трамп и Столтенберг обсудили конфликт на востоке Украины
Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
Важное
Эксклюзив  Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Должность главы Нацполиции займет Князев
Эксклюзив  Должность главы Нацполиции займет Князев
06.02.2017
ТОП-10 лучших рекламных роликов с Супербоула
Эксклюзив  ТОП-10 лучших рекламных роликов с Супербоула  Видеорепортаж
06.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 6 - 12 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 6 - 12 февраля
06.02.2017
В Киевпастрансе объяснили, что значит "специальный режим движения транспорта"
Эксклюзив  В Киевпастрансе объяснили, что значит "специальный режим движения транспорта"
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика