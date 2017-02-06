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Рабинович: Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием
06.02.2017 13:24

Рабинович: Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием

Украине нужен мир на Донбассе, и нужно достичь его как можно быстрее. Об этом заявил народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

"Никто в Европе и в мире за нас или больше нас не будет заботиться об Украине, никто не будет за нее сражаться. С санкциями или без санкций - нам нужен мир на Донбассе, нужно остановить войну и чтобы не гибли люди, нам нужно возрождать экономику, строить сильную армию, строить сильную, богатую и, если хотите, счастливую страну. А заинтересованных в этой бойне, тех, кто на ней зарабатывает, кто ворует во время нее, надо гнать поганой метлой, потому что они ведут нас туда, откуда нет выхода - и они это прекрасно понимают. Нынешней весной будьте очень бдительны, чтобы эти паразиты не втянули нас в какую-нибудь историю, потому что им просто отступать некуда", - отметил он.

Депутат, отвечая на вопрос зрителей, высказался за то, чтобы в случаях особо крупного воровства в военное время применялась высшая мера наказания. "Я человек очень демократический. Если есть даже два или вообще один случай, когда присудили высшую меру, а человек оказался потом невиновным, - надо смертную казнь не применять. Но в наших особых условиях за воровство и коррупцию в особо крупных размерах во время войны я бы такую меру ввел, - воровать в такое время, когда гибнут люди, гибнет страна, воровать мешками и КамАЗами просто бесчеловечно", – подчеркнул парламентарий.

Рабинович также подтвердил, что выступает за возврат Украине ядерного оружия. "Очень многие меня критикуют по этому вопросу. Я снова вынужден пояснить свою позицию. У нас нет армии, которая смогла бы сейчас победить врага. Миллиарды на армию канули в Лету, мы вышли на седьмое место в мире по торговле оружием, но при этом для нужд собственной армии волонтеры по-прежнему собирают тепловизоры и берцы. Столько погубили ребят, столько смертей у нас. Нам нужна маленькая, но динамичная и боеспособная армия с ядерным оружием. Нас будут сильно не любить при этом, нас будут ругать, но лучше быть нелюбимыми - но живыми", - убежден народный депутат.

Лидер партии "За життя" также призвал блокировать заседания Верховной Рады до тех пор, пока не будет рассмотрен в зале и решен вопрос снижения тарифов на ЖКХ. 

"Это принципиальный и стратегический вопрос выживания страны. Нас убивают тарифами, нас уничтожают отсутствием здравоохранения, нас выталкивают за рубеж нефинансированием науки и образования. Если Рада в парламентско-президентской республике не в состоянии разрубить этот гордиев узел, то она не заслуживает существования, ее нужно разгонять - и идти на новые выборы", - подытожил Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по словам Вадима Рабиновича, Украина не должна зависеть от настроения того или иного президента в мире, будь то президент России или Америки. 

Теги материала: Вадим Рабинович, армия, Донбасс, За Життя
Новости СМИ2
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