Осталось три кандидата на пост главы Нацполиции

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В понедельник, 6 февраля, после заседания Консультативной отборочной комиссии, был утвержден итоговый протокол, согласно которому на пост главы Национальной полиции осталось три кандидата: Константин Бушуев, Андрей Вишневский и Сергей Князев. Данную информацию сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров.

Изначально в конкурсе участвовали 46 человек, 43 из которых успешно прошли тестирование.

General Skill Test, который проходили кандидаты, призван определить общий интеллект кандидата и способность к аналитическому и логическому мышлению.

Тест состоял из 60 вопросов, на которые необходимо было ответить за 90 минут отведенного на это времени.

Во втором этапе, который проводился 24-25 января, комиссия рассмотрела резюме, мотивационные письма и результаты тестирования. После чего было отобрано 10 кандидатов для собеседования:

Аброськмн Вячеслав Васильевич Антоненко Леонид Васильевич Берладин Александр Анатольевич Бушуев Константин Владимирович Вишневский Андрей Владимирович Гиренко Вадим Вячеславович Головин Дмитрий Валерьевич Князев Сергей Николаевич Людкевич Станислав Генрихович Шевчук Алексей Анатольевич

Во время интервью, которое проводилось с 30 января по 3 февраля, кандидату предоставляли 10 минут на презентацию его видения работы Национальной полиции и его мотивации занять должность главы ведомства. Далее следовали вопросы от членов Комиссии.

По результатам презентации три кандидата получили наивысший рейтинг.

Комиссия рекомендует провести министру внутренних дел Арсену Авакову индивидуальные встречи с каждым из оставшихся кандидатов, после чего министр МВД подаст кандидатуру премьер-министру Украины для утверждения.