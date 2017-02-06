Осталось три кандидата на пост главы Нацполиции

В понедельник, 6 февраля, после заседания Консультативной отборочной комиссии, был утвержден итоговый протокол, согласно которому на пост главы Национальной полиции осталось три кандидата: Константин Бушуев, Андрей Вишневский и Сергей Князев. Данную информацию сообщил секретарь комиссии Евгений Захаров.
Изначально в конкурсе участвовали 46 человек, 43 из которых успешно прошли тестирование.
General Skill Test, который проходили кандидаты, призван определить общий интеллект кандидата и способность к аналитическому и логическому мышлению.
Тест состоял из 60 вопросов, на которые необходимо было ответить за 90 минут отведенного на это времени.
Во втором этапе, который проводился 24-25 января, комиссия рассмотрела резюме, мотивационные письма и результаты тестирования. После чего было отобрано 10 кандидатов для собеседования:
- Аброськмн Вячеслав Васильевич
- Антоненко Леонид Васильевич
- Берладин Александр Анатольевич
- Бушуев Константин Владимирович
- Вишневский Андрей Владимирович
- Гиренко Вадим Вячеславович
- Головин Дмитрий Валерьевич
- Князев Сергей Николаевич
- Людкевич Станислав Генрихович
- Шевчук Алексей Анатольевич
Во время интервью, которое проводилось с 30 января по 3 февраля, кандидату предоставляли 10 минут на презентацию его видения работы Национальной полиции и его мотивации занять должность главы ведомства. Далее следовали вопросы от членов Комиссии.
По результатам презентации три кандидата получили наивысший рейтинг.
Комиссия рекомендует провести министру внутренних дел Арсену Авакову индивидуальные встречи с каждым из оставшихся кандидатов, после чего министр МВД подаст кандидатуру премьер-министру Украины для утверждения.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 31 января, адвокат Алексей Шевчук снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Национальной полиции Украины, так как посчитал, что он не вполне соответствует заявленным требованиям.