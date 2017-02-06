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Садальскому не запрещали въезд в Украину
06.02.2017 12:16

Садальскому не запрещали въезд в Украину

В понедельник, 6 февраля, представители Службы безопасности Украины опровергли информацию о том, что российскому актеру театра и кино Станиславу Садальскому запрещен въезд на территорию Украины. Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства, передает Интерфакс-Украина. 

"В настоящее время Садальскому въезд не запрещен", - говорится в сообщении СБУ.

На третье марта 2017 года в Киеве запланирован спектакль (мужская комедия) "В джазе только женщины" при участии Садальского.

Ранее говорилось, что 3 февраля известного советского и российского актера театра и кино Станислава Садальского сотрудники Службы безопасности не пустили в Украину, о чем сам актер написал в персональном аккаунте Instagram.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине запретили трансляцию 18 фильмов и сериалов, в которых принимает участие российский актер Ян Цапник.

Теги материала: актер, Россия, СБУ, запрет
Новости СМИ2
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