Садальскому не запрещали въезд в Украину

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, представители Службы безопасности Украины опровергли информацию о том, что российскому актеру театра и кино Станиславу Садальскому запрещен въезд на территорию Украины. Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время Садальскому въезд не запрещен", - говорится в сообщении СБУ.

На третье марта 2017 года в Киеве запланирован спектакль (мужская комедия) "В джазе только женщины" при участии Садальского.

Ранее говорилось, что 3 февраля известного советского и российского актера театра и кино Станислава Садальского сотрудники Службы безопасности не пустили в Украину , о чем сам актер написал в персональном аккаунте Instagram.