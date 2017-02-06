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Трамп: Иран - это террористическое государство номер один
06.02.2017 12:12

Трамп: Иран - это террористическое государство номер один

Иран является главным террористическим государством, которое не уважает США. Такое заявление сделал президент Америки Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, пишет РБК.

Глава американского государства утверждает, что ядерная сделка с Ираном, которую заключил Барак Обама, - это самая ужасная сделка, которую только видел Трамп.

"Я думаю, что это была сделка, которую никогда не следовало бы даже обсуждать. Сделка, которую провела администрация Обамы. Я думаю, что заключение такой сделки - это позор", - заявил Трамп.

Вместе с тем президент США не уверен, что Вашингтон не выйдет из этого договора.

"Я бы смог смириться со сделкой с Ираном, если бы они сказали: "Ок. Мы теперь вместе". Однако все происходит наоборот. Иран следует за американскими самолетами, окружает наши корабли маленькими лодками. Эта страна утратила уважение, ведь они не могут поверить, что есть кто-то настолько глупый, что будет заключать подобные сделки", - отметил Трамп.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 3 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Ирана, так как президент США Дональд Трамп стремится наказать Тегеран за запрещенные испытания баллистических ракет, предупредив, что Иран "играет с огнем". 

Теги материала: Дональд Трамп, Иран, сделка, терроризм
Новости СМИ2
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