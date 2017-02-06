Джемилев считает, что Россия может отказаться от Крыма

MIGnews.com.ua

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что Россия может отказаться от Крыма. Об этом он рассказал в интервью изданию "Апостроф" .

По словам Джемилева, РФ тратит очень много средств: "Думаю, что Путин, когда затевал эту авантюру, рассчитывал на то, что ему удастся установить в Киеве режим, похожий на режим Януковича, который согласится с оккупацией. Однако не получилось".

При этом политик выразил мнение, что оккупация Крыма позволила российскому президенту создать колоссальный псевдопатриотизм. И если Путин откажется от полуострова, это устроит себе "политическое харакири".

"Если так будет продолжаться (санкции, - ред.), а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами", - констатировал Джемилев.