РФ предоставила документ о якобы российском гражданстве Сенцова и Кольченко

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что Российская Федерация отказалась выдавать незаконно удерживаемых Олега Сенцова и Александра Кольченко ссылаясь на то, что они граждане России, а между странами нет договора об экстрадиции. Об этом Петухов написал на персональной странице в Facebook.

"Это "гражданство" было принудительно навязано всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба этих действия России являются ничтожными по международному праву", - говорится в сообщении представителя минюста Украины.ф

Несмотря на это, Петухов заверил, что Украина не намерена прекращать попытки вернуть политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека.