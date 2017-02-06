Савченко рассказала об отношениях с Тимошенко

Народный депутат Надежда Савченко в прямом эфире ток-шоу Наташи Влащенко Люди. Hard Talk LIVE рассказала об отношениях с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко, заявив, что между ними сугубо деловые отношения, передает Публичные Люди.
"Я расцениваю Юлию Тимошенко так, как всегда расценивала. Для меня она политик, политик с опытом, для меня она сильный и умный человек и женщина. Никаких близких или дружественных отношений у нас не было. Для меня Тимошенко - это коллега по работе, поэтому что мы остаемся в одном парламенте", - заявила Савченко.
Также нардеп добавила, что с главой фракции, в которую Савченко входила, она бы в разведку не пошла.
"Она политик, а не воин", - констатировала парламентарий.
Как известно, до недавнего времени Савченко была первым номером в списке партии "Батькивщина", но во время заседания партии 16 декабря 2016 года была исключена из ее состава. Причиной тому стала, по мнению спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, "несовместимая с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде Украины деятельность".
Как сообщал MIGnews.com.ua, внефракционный народный депутат Надежда Савченко сообщила, что знает своих недоброжелателей среди парламентариев в Верховной Раде Украины.