Савченко рассказала об отношениях с Тимошенко

MIGnews.com.ua

Народный депутат Надежда Савченко в прямом эфире ток-шоу Наташи Влащенко Люди. Hard Talk LIVE рассказала об отношениях с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко, заявив, что между ними сугубо деловые отношения, передает Публичные Люди .

"Я расцениваю Юлию Тимошенко так, как всегда расценивала. Для меня она политик, политик с опытом, для меня она сильный и умный человек и женщина. Никаких близких или дружественных отношений у нас не было. Для меня Тимошенко - это коллега по работе, поэтому что мы остаемся в одном парламенте", - заявила Савченко.

Также нардеп добавила, что с главой фракции, в которую Савченко входила, она бы в разведку не пошла.

"Она политик, а не воин", - констатировала парламентарий.

Как известно, до недавнего времени Савченко была первым номером в списке партии "Батькивщина", но во время заседания партии 16 декабря 2016 года была исключена из ее состава . Причиной тому стала, по мнению спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, "несовместимая с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде Украины деятельность".