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Савченко рассказала об отношениях с Тимошенко
06.02.2017 09:20

Савченко рассказала об отношениях с Тимошенко

Народный депутат Надежда Савченко в прямом эфире ток-шоу Наташи Влащенко Люди. Hard Talk LIVE рассказала об отношениях с главой фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко, заявив, что между ними сугубо деловые отношения, передает Публичные Люди.

"Я расцениваю Юлию Тимошенко так, как всегда расценивала. Для меня она политик, политик с опытом, для меня она сильный и умный человек и женщина. Никаких близких или дружественных отношений у нас не было. Для меня Тимошенко - это коллега по работе,  поэтому что мы остаемся в одном парламенте", - заявила Савченко.

Также нардеп добавила, что с главой фракции, в которую Савченко входила, она бы в разведку не пошла.

"Она политик, а не воин", - констатировала парламентарий.  

Как известно, до недавнего времени Савченко была первым номером в списке партии "Батькивщина", но во время заседания партии 16 декабря 2016 года была исключена из ее состава. Причиной тому стала, по мнению спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, "несовместимая с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде Украины деятельность".

Как сообщал MIGnews.com.ua, внефракционный народный депутат Надежда Савченко сообщила, что знает своих недоброжелателей среди парламентариев в Верховной Раде Украины.

Теги материала: Надежда Савченко, Юлия Тимошенко, Батькивщина
Новости СМИ2
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