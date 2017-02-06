Парасюк утверждает, что не бил полицейского в Бахмуте

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Владимир Парасюк утверждает, что не бил полицейского в Бахмуте.

Согласно комментарию нардепа под постом Олега Ляшко в Facebook, он никого не бил.

"Официальное заявление. Я никого не бил. У вас плохие информаторы", - написал Парасюк.

Напомним, накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что народный депутат Владимир Парасюк ударил полицейского в Донецкой области.