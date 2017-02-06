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Парасюк утверждает, что не бил полицейского в Бахмуте
06.02.2017 08:41

Парасюк утверждает, что не бил полицейского в Бахмуте

Народный депутат Украины Владимир Парасюк утверждает, что не бил полицейского в Бахмуте.

Согласно комментарию нардепа под постом Олега Ляшко в Facebook, он никого не бил.

"Официальное заявление. Я никого не бил. У вас плохие информаторы", - написал Парасюк.

Напомним, накануне лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что народный депутат Владимир Парасюк ударил полицейского в Донецкой области.

Как сообщал MIGnews.com.ua, один из нардепов, которые учавствуют в блокаде на Донбассе, ударил полицейского на блокпосту, обматерил его и угрожал.

Теги материала: Парасюк, полицейский, избиение, Олег Ляшко
Новости СМИ2
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