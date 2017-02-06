США усилят проверку всех въезжающих в страну

Соединенные Штаты Америки будут более тщательно проверять приезжающих в страну. Соответствующее распоряжение дал президент США Дональд Трамп.
В сообщении, обнародованном в Twitter-аккаунте американского лидера, отмечается: "Я поручил агентству по национальной безопасности проверять людей, приезжающих в нашу страну, очень тщательно. Суды делают работу очень трудной!"
Как сообщал MIGnews.com.ua, в пятницу, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий прекращение приема сирийских беженцев в США на неопределенный срок. Через некоторое время Федеральный суд запретил властям страны депортировать людей с действующими визам. Трамп, в свою очередь, раскритиковал данное решение федерального судьи.