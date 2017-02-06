Трамп и Столтенберг обсудили конфликт на востоке Украины

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщили в Белом доме, пишет Корреспондент .

По полученным данным, главной темой разговора стала эскалация конфликта на востоке Украины, а именно возможность его мирного решения.

Также Трамп и Столтенбергом поговорили о работе Альянса. В этом контексте президент США выразил Альянсу поддержку.

"Президент поговорил с генеральным секретарем по поводу американской поддержки НАТО. Оба лидера обсудили, как способствовать тому, чтобы все члены альянса выполняли свои финансовые обязательства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что после разговора стало известно о решении Трампа принять участие в предстоящей встрече глав стран-членов НАТО в мае.