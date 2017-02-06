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МИД ФРГ: Сближение России и США может решить конфликт на Донбассе
06.02.2017 06:25

МИД ФРГ: Сближение России и США может решить конфликт на Донбассе

Налаживание отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки позволит решить ряд конфликтов, в частности, на востоке Украины. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет Корреспондент.

По словам главы МИД ФРГ, разрядка в отношениях между Москвой и Вашингтоном поспособствует решению ситуации в Сирии, в Украине и станет хорошим фактором для процесса разоружения в Европе. При этом Габриэль подчеркнул, что такие договоренности "не должны быть достигнуты за счет Украины и Европы".

Однако в настоящее время, как утверждает немецкий министр, администрация Трампа пытается найти свою стратегию пока только в отношении РФ.

Стоит отметить, что накануне Зигмар Габриэль осуществил визит в США, в рамках которого встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и вице-президентом США Майком Пенсом.

"И вице-президент США Пенс, и его коллега Тиллерсон ясно дали понять, что они сильно заинтересованы в объединенной Европе, и что они поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО", - отметил Габриэль.

Как сообщал MIGnews.com.ua, политолог Вадим Карасев заявил, что президенту США Дональду Трампу нужно замирение между Украиной и Россией.

 

Теги материала: Германия, МИД, Габриэль, Донбасс, конфликт, США, Россия
Новости СМИ2
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