МИД ФРГ: Сближение России и США может решить конфликт на Донбассе

MIGnews.com.ua

Налаживание отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки позволит решить ряд конфликтов, в частности, на востоке Украины. Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, пишет Корреспондент .

По словам главы МИД ФРГ, разрядка в отношениях между Москвой и Вашингтоном поспособствует решению ситуации в Сирии, в Украине и станет хорошим фактором для процесса разоружения в Европе. При этом Габриэль подчеркнул, что такие договоренности "не должны быть достигнуты за счет Украины и Европы".

Однако в настоящее время, как утверждает немецкий министр, администрация Трампа пытается найти свою стратегию пока только в отношении РФ.

Стоит отметить, что накануне Зигмар Габриэль осуществил визит в США, в рамках которого встретился с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и вице-президентом США Майком Пенсом.

"И вице-президент США Пенс, и его коллега Тиллерсон ясно дали понять, что они сильно заинтересованы в объединенной Европе, и что они поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО", - отметил Габриэль.