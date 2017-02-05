Ляшко назвал имя депутата, ударившего полицейского на Донбассе

MIGnews.com.ua

Депутатом, который ударил и обматерил полицейского в зоне АТО, оказался Владимир Парасюк. Об этом в своем Facebook сообщил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

При этом политик назвал данный поступок "плохим примером" и призвал Парасюка "лечиться или же держать себя в руках".

"Владимир Парасюк ударил полицейского в Донецкой области. Это ниже плинтуса и очень плохой пример для всех украинцев, чем бы Парасюк не мотивировал свои действия. Владимир или должен держать себя в руках, или лечиться", - написал нардеп.

По его словам, нужно уважать родную землю и придерживаться законов.

"Каждый - независимо от статуса и заслуг - должен придерживаться законов Украины, если мы уважаем свою родную и лучшую страну. При бардаке и вседозволенности не сохраним для наших детей государство", - подытожил он.