Правый радикал Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию во Франции

Марин Ле Пен, которая представляет праворадикальную партию "Национальный фронт", начала свою президентсткую кампанию, передает BBC.
В ходе своего выступления в Лионе Ле Пен раскритиковала процесс глобализации, назвав ее удушением для разных социальных групп.
Более того, политик обвинила своих коллег в трусости в противостоянии исламскому фундаментализму.
Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Нынешний президент страны Франсуа Олланд решил не идти на второй срок из-за низкого рейтинга.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС, если Брюссель не отдаст в национальное ведение обеспечение охраны границ, вопросы законотворчества, а также экономической и монетарной политики.