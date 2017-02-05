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Правый радикал Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию во Франции
05.02.2017 18:58

Правый радикал Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию во Франции

Марин Ле Пен, которая представляет праворадикальную партию "Национальный фронт", начала свою президентсткую кампанию, передает BBC.

В ходе своего выступления в Лионе Ле Пен раскритиковала процесс глобализации, назвав ее удушением для разных социальных групп. 

Более того, политик обвинила своих коллег в трусости в противостоянии исламскому фундаментализму.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Нынешний президент страны Франсуа Олланд решил не идти на второй срок из-за низкого рейтинга.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС, если Брюссель не отдаст в национальное ведение обеспечение охраны границ, вопросы законотворчества, а также экономической и монетарной политики.

Теги материала: Франция, Марин Ле Пен, выборы
Новости СМИ2
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