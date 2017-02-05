Правый радикал Марин Ле Пен официально начала президентскую кампанию во Франции

MIGnews.com.ua

Марин Ле Пен, которая представляет праворадикальную партию "Национальный фронт", начала свою президентсткую кампанию, передает BBC .

В ходе своего выступления в Лионе Ле Пен раскритиковала процесс глобализации, назвав ее удушением для разных социальных групп.

Более того, политик обвинила своих коллег в трусости в противостоянии исламскому фундаментализму.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. Нынешний президент страны Франсуа Олланд решил не идти на второй срок из-за низкого рейтинга.