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Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
Фото: AFP
05.02.2017 18:06

Эксклюзив  Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году

Президент США Дональд Трамп сеет вокруг себя хаос, а потому скоро его уберут со своего поста. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист-международник Иван Яковина.

По мнению эксперта, Трамп является шоуменом, а не политиком.

"Он не политик, он - шоумен, ему важно находится в центре внимания. Он даже вступил в публичную полемику с Арнольдом Шварценеггером, это вообще недопустимо для президентов", - отметил Яковина.

Журналист призвал украинскую власть держаться от Трампа подальше, чтобы избежать последствий его провала на посту президента США.

"Он сеет вокруг себя хаос. Я бы держался от Трампа подальше, потому что когда эта штука "взорвется", то нужно, чтобы не задело. Думаю, что до конца текущего года Трамп не будет президентом", - добавил он.

В то же время Яковина рекомендовал наладить тесный контакт с вице-президентом Пенсом, который вскоре "займет место Трампа".

"Нужно говорить с Майком Пенсом (вице-президент США - ред.), когда Трампа прогонят - он станет президентом. Он человек разумный и поддерживает Украину. С ним можно вести дела, а с Трампом нужно быть осторожным", - добавил журналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на воскресенье, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, обсудив с ним обострение в Авдеевке.

Теги материала: Дональд Трамп, Авдеевка, США, президент
Новости СМИ2
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