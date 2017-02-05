Порошенко заявил, что Авдеевка уже со светом

MIGnews.com.ua

Президент Петр Порошенко сообщил, что в Авдеевке возобновили электроснабжение. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, о текущем положении дел ему доложил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Также Порошенко поблагодарил всех, кто работал над восстановлением жизнеспособности города.

"Да! Наконец Авдеевка со светом... Благодарен согласованной работе украинского правительства, Государственной службы чрезвычайных ситуаций, славным украинским военным, которые сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации спровоцировать гуманитарную катастрофу и дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта", - добавил он.