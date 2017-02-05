В ООН раскритиковали Украину за прекращение выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса

MIGnews.com.ua

Все украинские граждане имеют право на получение социальных выплат. Об этом в интервью " Зеркалу недели " заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.

Он уточнил, что в организации серьезно обеспокоены тем, что некоторым переселенцам и жителям оккупированных территорий не выплачивают пенсии.

Такая практика, по словам Уокера, является нарушением как украинских, так и международных законов.

"Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПО", - отметил он.

Стоит подчеркнуть, что власть ранее приостанавливала выплаты пенсий некоторым переселенцам для выявления фактов мошенничества. Некоторые преступники, утверждал глава Минсоцполитики Павел Розенко сумели построить незаконные схемы на выплатах пенсий.