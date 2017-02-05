В ООН раскритиковали Украину за прекращение выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса

Все украинские граждане имеют право на получение социальных выплат. Об этом в интервью "Зеркалу недели" заявил координатор системы ООН в Украине Нил Уокер.
Он уточнил, что в организации серьезно обеспокоены тем, что некоторым переселенцам и жителям оккупированных территорий не выплачивают пенсии.
Такая практика, по словам Уокера, является нарушением как украинских, так и международных законов.
"Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПО", - отметил он.
Стоит подчеркнуть, что власть ранее приостанавливала выплаты пенсий некоторым переселенцам для выявления фактов мошенничества. Некоторые преступники, утверждал глава Минсоцполитики Павел Розенко сумели построить незаконные схемы на выплатах пенсий.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Минсоцполитики заявили, что пенсии жителям Донбасса будут выплачены после их освобождения, все необходимые для этого средства есть в бюджете Пенсионного фонда.