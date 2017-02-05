Климкин назвал "искаженной логикой" пошаговую отмену санкций против России

MIGnews.com.ua

Пошаговая отменая санкций против России является бессмысленной и только подстегнет ее к дальнейшему обострению ситуации в мире. Об этом в интервью австрийскому журналу "Профиль" заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

Климкин уверен, что без санкций разницы между добром и злом не будет.

"Нет санкций - нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что пожелаешь", - отметил министр.

При этом Климкин не поддерживает инициативу австрийского министра иностранных дел Себастьяна Курца о пошаговом снятии санкций.

"Мы делаем шаг навстречу тому, кто и дальше настаивает на своем праве перекраивать границы Европы и по собственному усмотрению нападать на своих соседей. Мы будто хотим стимулировать преступника, чтобы тот этого года убил меньше, чем в прошлом. Разве это не искаженная логика?", - добавил Климкин.