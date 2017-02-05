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Климкин назвал "искаженной логикой" пошаговую отмену санкций против России
05.02.2017 15:38

Климкин назвал "искаженной логикой" пошаговую отмену санкций против России

Пошаговая отменая санкций против России является бессмысленной и только подстегнет ее к дальнейшему обострению ситуации в мире. Об этом в интервью австрийскому журналу "Профиль" заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает пресс-служба МИД Украины в Facebook. 

Климкин уверен, что без санкций разницы между добром и злом не будет. 

"Нет санкций - нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что пожелаешь", - отметил министр. 

При этом Климкин не поддерживает инициативу австрийского министра иностранных дел Себастьяна Курца о пошаговом снятии санкций. 

"Мы делаем шаг навстречу тому, кто и дальше настаивает на своем праве перекраивать границы Европы и по собственному усмотрению нападать на своих соседей. Мы будто хотим стимулировать преступника, чтобы тот этого года убил меньше, чем в прошлом. Разве это не искаженная логика?", - добавил Климкин. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 1 февраля, Международный суд ООН в Гааге назначил дату разбирательства искового заявления Украины об агрессии и терроризме Российской Федерации.

Теги материала: Павел Климкин, санкции, Россия, МИД
Новости СМИ2
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