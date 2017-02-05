Климкин назвал "искаженной логикой" пошаговую отмену санкций против России

Пошаговая отменая санкций против России является бессмысленной и только подстегнет ее к дальнейшему обострению ситуации в мире. Об этом в интервью австрийскому журналу "Профиль" заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает пресс-служба МИД Украины в Facebook.
Климкин уверен, что без санкций разницы между добром и злом не будет.
"Нет санкций - нет и разницы между добром и злом, можно делать все, что пожелаешь", - отметил министр.
При этом Климкин не поддерживает инициативу австрийского министра иностранных дел Себастьяна Курца о пошаговом снятии санкций.
"Мы делаем шаг навстречу тому, кто и дальше настаивает на своем праве перекраивать границы Европы и по собственному усмотрению нападать на своих соседей. Мы будто хотим стимулировать преступника, чтобы тот этого года убил меньше, чем в прошлом. Разве это не искаженная логика?", - добавил Климкин.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду, 1 февраля, Международный суд ООН в Гааге назначил дату разбирательства искового заявления Украины об агрессии и терроризме Российской Федерации.