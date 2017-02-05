ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Карасев: Трамп пытается помирить Украину и Россию
05.02.2017 14:59

Эксклюзив  Карасев: Трамп пытается помирить Украину и Россию  Видеорепортаж

Президент США Дональд Трамп занял курс на мир. Таким образом политолог Вадим Карасев прокомментировал в эфире телеканала NewsOne разговор президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой.

"Во время разговора не было сказано ничего об агрессии, необходимости вывести войска с Донбасса. Однако была отмечена необходимость достижения мира с учетов всех заинтересованных сторон. То есть это курс на мир. И понятно почему - Трампу нужна Россия, в частности, для сдерживания Китая, Ирана и прочего", - заявил Карасев.

При этом он выразил мнение, что конфликт на Донбассе является для Трампа раздражающим фактором: "Он (Дональд Трамп, - ред.) может пойти на следку с РФ, однако если не будет раздражающего фактора - конфликта на Донбассе, и войны между Украиной и РФ. То есть ему нужно замирение между Украиной и Россией. Этим и будет заниматься Трамп".

По словам политолога, курс Трампа может привести к серьезным политическим подвижкам внутри Украины: "Это значит, что в стране произойдет перегруппировка политсил в пользу сторонников перемирия и мира".

"Поэтому можно ожидать серьезных изменений. Я даже не исключаю досрочных парламентских выборов, чтобы Рада могла голосовать те законы, которые обрушили реализацию Минских соглашений", - считает политолог.

По его мнению, Украина, Россия и США могут заключить сделку, в которой будет сказано, что конфликт будет замиряться всеми заинтересованными сторонами. При этом Америка будет выступать гарантом этого соглашения.

"В соглашении будет пункт о границах, то есть восстановлении территориальной целостности Украины, что является пунктом минских договоренностей. То есть будет полная реализации Минских соглашений со стороны России, после чего последует и отмена санкций", - резюмировал Карасев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не уверен, что сможет поладить с российским лидером Владимиром Путиным.

Теги материала: Дональд Трамп, Россия, Украина, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 5
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
Важное
Эксклюзив  Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
В ООН раскритиковали Украину за прекращение выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса
Важное
В ООН раскритиковали Украину за прекращение выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса
Климкин назвал "искаженной логикой" пошаговую отмену санкций против России
Важное
Климкин назвал "искаженной логикой" пошаговую отмену санкций против России
Суд окончательно остановил действие указа Трампа по мигрантам
Важное
Суд окончательно остановил действие указа Трампа по мигрантам
Трамп: Не уверен, что смогу поладить с Путиным
Важное
Трамп: Не уверен, что смогу поладить с Путиным
Розенблат: Наша армия - наш самый главный союзник
Важное
Эксклюзив  Розенблат: Наша армия - наш самый главный союзник

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
Эксклюзив  Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
05.02.2017
В полиции прокомментировали нападение депутата на полицейского в Бахмуте
Эксклюзив  В полиции прокомментировали нападение депутата на полицейского в Бахмуте
05.02.2017
Карасев: Трамп пытается помирить Украину и Россию
Эксклюзив  Карасев: Трамп пытается помирить Украину и Россию  Видеорепортаж
05.02.2017
Розенблат: Наша армия - наш самый главный союзник
Эксклюзив  Розенблат: Наша армия - наш самый главный союзник
05.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика