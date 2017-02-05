Карасев: Трамп пытается помирить Украину и Россию

MIGnews.com.ua

Президент США Дональд Трамп занял курс на мир. Таким образом политолог Вадим Карасев прокомментировал в эфире телеканала NewsOne разговор президента Украины Петра Порошенко с его американским коллегой.

"Во время разговора не было сказано ничего об агрессии, необходимости вывести войска с Донбасса. Однако была отмечена необходимость достижения мира с учетов всех заинтересованных сторон. То есть это курс на мир. И понятно почему - Трампу нужна Россия, в частности, для сдерживания Китая, Ирана и прочего", - заявил Карасев.

При этом он выразил мнение, что конфликт на Донбассе является для Трампа раздражающим фактором: "Он (Дональд Трамп, - ред.) может пойти на следку с РФ, однако если не будет раздражающего фактора - конфликта на Донбассе, и войны между Украиной и РФ. То есть ему нужно замирение между Украиной и Россией. Этим и будет заниматься Трамп".

По словам политолога, курс Трампа может привести к серьезным политическим подвижкам внутри Украины: "Это значит, что в стране произойдет перегруппировка политсил в пользу сторонников перемирия и мира".

"Поэтому можно ожидать серьезных изменений. Я даже не исключаю досрочных парламентских выборов, чтобы Рада могла голосовать те законы, которые обрушили реализацию Минских соглашений", - считает политолог.

По его мнению, Украина, Россия и США могут заключить сделку, в которой будет сказано, что конфликт будет замиряться всеми заинтересованными сторонами. При этом Америка будет выступать гарантом этого соглашения.

"В соглашении будет пункт о границах, то есть восстановлении территориальной целостности Украины, что является пунктом минских договоренностей. То есть будет полная реализации Минских соглашений со стороны России, после чего последует и отмена санкций", - резюмировал Карасев.