Протесты в Румынии: правительство пообещало отозвать спорный декрет

Румынское правительство отзовет декрет, предусматривающий смягчение наказания за коррупционную деятельность, пишет Deutsche Welle.
По словам премьер-министра Румынии Сорина Гриндяну, вскоре правительство соберется на заседание, где и обсудит этот вопрос.
"Мы проведем заседание правительства по отмене декрета. Я не хочу, чтобы Румыния была разделена", - заявил Гриндяну.
Стоит отметить, что уже около недели жители Румынии протестуют из-за изменений антикоррупционного законодательства.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Румынии продолжаются массовые акции протеста против правительства страны. В четверг, 2 февраля, протесты переросли в столкновения с полицейскими - некоторые участники демонстрации кидали петарды в сотрудников сил правопорядка. На площадях строили баррикады из горящих покрышек и мусора.