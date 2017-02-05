Протесты в Румынии: правительство пообещало отозвать спорный декрет

MIGnews.com.ua

Румынское правительство отзовет декрет, предусматривающий смягчение наказания за коррупционную деятельность, пишет Deutsche Welle .

По словам премьер-министра Румынии Сорина Гриндяну, вскоре правительство соберется на заседание, где и обсудит этот вопрос.

"Мы проведем заседание правительства по отмене декрета. Я не хочу, чтобы Румыния была разделена", - заявил Гриндяну.

Стоит отметить, что уже около недели жители Румынии протестуют из-за изменений антикоррупционного законодательства.