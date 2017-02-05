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Протесты в Румынии: правительство пообещало отозвать спорный декрет
05.02.2017 12:42

Протесты в Румынии: правительство пообещало отозвать спорный декрет

Румынское правительство отзовет декрет, предусматривающий смягчение наказания за коррупционную деятельность, пишет Deutsche Welle.

По словам премьер-министра Румынии Сорина Гриндяну, вскоре правительство соберется на заседание, где и обсудит этот вопрос.

"Мы проведем заседание правительства по отмене декрета. Я не хочу, чтобы Румыния была разделена", - заявил Гриндяну.

Стоит отметить, что уже около недели жители Румынии протестуют из-за изменений антикоррупционного законодательства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Румынии продолжаются массовые акции протеста против правительства страны. В четверг, 2 февраля, протесты переросли в столкновения с полицейскими - некоторые участники демонстрации кидали петарды в сотрудников сил правопорядка. На площадях строили баррикады из горящих покрышек и мусора.

Теги материала: Румыния, протесты, декрет, правительство, коррупция
Новости СМИ2
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