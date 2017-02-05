Суд окончательно остановил действие указа Трампа по мигрантам

В воскресенье, 5 февраля, в Вашингтоне суд отклонил апелляцию Министерства Юстиции на восстановление запрета на въезд беженцам, сообщает РБК-Украина .

По данным источника, трое судей Апелляционного суда США поддержали вердикт судьи Сиэтла Джемса Робарта, который своим решением заморозил действие скандального президентского указа.

Напомним, ранее Дональд Трамп принял указ о прекращении приема беженцев в США из семи стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Позже Федеральный суд запретил властям страны депортировать людей с действующими визами , однако Министерство национальной безопасности США заявило, что, несмотря на это, указ остается в силе.