Суд окончательно остановил действие указа Трампа по мигрантам

В воскресенье, 5 февраля, в Вашингтоне суд отклонил апелляцию Министерства Юстиции на восстановление запрета на въезд беженцам, сообщает РБК-Украина.
По данным источника, трое судей Апелляционного суда США поддержали вердикт судьи Сиэтла Джемса Робарта, который своим решением заморозил действие скандального президентского указа.
Напомним, ранее Дональд Трамп принял указ о прекращении приема беженцев в США из семи стран: Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Позже Федеральный суд запретил властям страны депортировать людей с действующими визами, однако Министерство национальной безопасности США заявило, что, несмотря на это, указ остается в силе.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не уверен, что сможет поладить с российским лидером Владимиром Путиным.