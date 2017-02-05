Трамп: Не уверен, что смогу поладить с Путиным

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не уверен, что сможет поладить с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Fox News .

По словам американского лидера, он уважает президента РФ Владимира Путина, однако это не означает, что он сможет наладить с ним хорошие отношения.

"Считаю, что с Россией лучше поладить, чем не поладить. И если РФ поможет нам бороться с ИГИЛ и с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово", - отметил американский лидер.

При этом он подчеркнул: "Сумею ли я поладить с ним (Владимиром Путиным, - ред.)? Понятия не имею".

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, что российский лидер причастен к множеству вооруженных конфликтов, президент США ответил: "Убийц много. Вы что думаете, что наша страна такая невинная? У нас также есть много убийц".

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема Донбасса.