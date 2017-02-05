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Розенблат: Наша армия - наш самый главный союзник
05.02.2017 10:39

Эксклюзив  Розенблат: Наша армия - наш самый главный союзник

Украина может надеяться на конструктивный диалог с Соединенными Штатами Америки. Таким образом политолог-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала NewsOne прокомментировала разговор президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Дональдом Трампом.

"О какой-то конкретной реальной поддержке говорить еще рано. Однако есть основания, что теперь мы можем надеяться на конструктивный диалог с США", - отметила Осмоловская.

При этом она подчеркнула, что переговоры Порошенко с Трампом должны повлиять на ситуацию на востоке Украины.

"Привлекает внимание то, как сказал об этом Трамп. Он не сказал, что будет поддерживать Украину в конфликте, а заявил, что будет работать со всеми, кто привлечен к конфликту. Самое главное из этой фразы это то, что США будут участвовать в урегулировании конфликта. Пока что конечно не понятно. В какой это происходить форме – будапештский формат, или же Америка присоединиться к нормандскому формату. Однако уверена, что со временем ситуация на востоке будет урегулирована", - констатировала политолог.

В свою очередь народный депутат Украины Борислав Розенблат заявил, что данный разговор был очень важным: "Для нас этот разговор очень важен. Ведь многие говорили, что Трамп будет игнорировать вопрос Украины… Также важно, что говорили о Донбассе и сохранении территориальной целостности Украины".

Вместе с тем парламентарий выразил уверенность, что данный разговор никак не повлияет на обстановку на Донбассе.

"Фактором сдержанности является только то, когда боевики чувствуют, на что украинская армия способна. И в Авдеевке наши бойцы показали, что украинская армия сильная и она растет. Наш главный союзник - армия. А все остальное может помочь, однако нужно надеяться только на себя", - отметил Розенблат.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на воскресенье, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Теги материала: Петр Порошенко, Дональд Трамп, Донбасс, поддержка
Новости СМИ2
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