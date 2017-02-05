Трамп пообещал приложить все усилия для восстановления мира в Украине

MIGnews.com.ua

В ночь на воскресенье, 5 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Главной темой разговора глав двух государств стала ситуация на востоке Украины. Порошенко и Трамп выразили уверенность, что урегулировать конфликт можно только политико-дипломатическим путем.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшение гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Порошенко и Трамп отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня, - говорится в сообщении. - Президент Украины поблагодарил своего американского коллегу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Кроме того стороны обговорили возможность укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. В этом контексте Петр Порошенко выразил надежду на активизацию экономических и деловых связей между двумя странами.

Помимо этого был затронут вопрос предстоящего визита украинского лидера в Вашингтон.

В то же время в Белом доме, после разговора президентов, сообщили официальную позицию Дональда Трампа по конфликту на Донбассе: "Мы будем работать с Украиной, Россией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы".