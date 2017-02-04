В Лондоне тысячи протестующих против приезда Трампа перекрыли главные улицы

MIGnews.com.ua

В субботу, 4 февраля, на главных улицах Лондона в протесте против летнего визита президента США Дональда Трампа приняло участие несколько тысяч местных жителей. Об этом сообщает Страна.ua .

Несколько тысяч активистов, которых не устраивает визит Трампа запланированный на лето, заблокировали улицы столицы Англии.

Стоит отметить, что демонстранты, скандируя лозунги против президента Соединенных штатов, прошли от здания посольства США в Лондоне до здания парламента Великобритании.

Кроме этого, протестующие англичане требуют отменить приглашение в адрес Дональда Трампа.