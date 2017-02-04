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В Лондоне тысячи протестующих против приезда Трампа перекрыли главные улицы
04.02.2017 21:41

В Лондоне тысячи протестующих против приезда Трампа перекрыли главные улицы

В субботу, 4 февраля, на главных улицах Лондона в протесте против летнего визита президента США Дональда Трампа приняло участие несколько тысяч местных жителей. Об этом сообщает Страна.ua.

Несколько тысяч активистов, которых не устраивает визит Трампа запланированный на лето, заблокировали улицы столицы Англии. 

Стоит отметить, что демонстранты, скандируя лозунги против президента Соединенных штатов, прошли от здания посольства США в Лондоне до здания парламента Великобритании.

Кроме этого, протестующие англичане требуют отменить приглашение в адрес Дональда Трампа.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Вашингтоне неофициально встретились президент США Дональд Трамп и екс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Источники сообщают, что она ждала его у туалета, во время "молитвенного завтрака".

Теги материала: Дональд Трамп, протест, Лондон, визит
Новости СМИ2
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