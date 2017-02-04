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СМИ: Тимошенко встретилась с Трампом в неофициальной обстановке
04.02.2017 20:35

СМИ: Тимошенко встретилась с Трампом в неофициальной обстановке

В четверг, 2 февраля, в Вашингтоне встретились президент США Дональд Трамп и екс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Об этом сообщает ВВС.

"Она ждала его во время молитвенного завтрака, у туалета, затем их провели в небольшой офис", - сообщили источники ВВС.

Кроме этого, встреча была короткой и неформальной, но, несмотря на это, Трамп сказал Тимошенко, что он "не оставит Украину".

Стоит отметить, что ни пресс-служба Тимошенко, ни Администрация президента Украины информацию не комментируют.

А издание Politico ссылаясь на слова участника "молитвенного завтрака", заявляет ,что встречи на самом деле не было, Трамп пожал руку многим людям и одной из них была Тимошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее ряд сенаторов США, в том числе и Джон Маккейн и Линдси Грем, заявили, что Сенат США хочет запретить президенту Трампу самостоятельно принимать решение об отмене санкций против РФ.

Теги материала: Юлия Тимошенко, Дональд Трамп, встреча
Новости СМИ2
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