Трамп назвал смехотворным решение судьи об отмене миграционного указа

MIGnews.com.ua

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал решение федерального судьи в Сиэтле, который временно заблокировал его указ о запрете на въезд мигрантам. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Он назвал это решение смехотворным и заявил, что оно будет отменено.

"Постановление этого так называемого судьи, которое фактически лишает нашу страну возможности применять свое право - смехотворно, и будет отменено!" - написал Трамп.

В своем следующем сообщении президент США добавил, что если страна не может сама решать миграционные вопросы - это большая беда.

"Если страна не в состоянии больше решать, кто может и кто не может въезжать или выезжать с ее территории, особенно когда это касается безопасности, - она в большой беде".

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Дональд Трамп принял указ о прекращении приема беженцев в США. Позже Федеральный суд запретил властям страны депортировать людей с действующими визам, однако Министерство нацбезопасности США заявило, что несмотря на это указ остается в силе.