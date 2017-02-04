ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Латвия построила первые заграждения на границе с РФ
04.02.2017 17:16

Латвия построила первые заграждения на границе с РФ

Латвия уже построила первые 23 км заграждения на границе с РФ. Об этом сообщает haqqin.az.

Кроме этого, на дальнейшее обустройство границы с Россией власти Латвии потратят более 17 миллионов евро.

По словам представителя Госслужбы пограничной охраны Евгении Позняк, для ограничения потока нелегалов Латвия приняла решение возвести на границе с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км.

Стоит отметить, что высота колючей проволоки составляет почти 3 метра.

По данным источника, ограждения планируют оснастить видеокамерами, которые будут фиксировать все, что происходит на границе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 24 июля, вооруженные силы Латвии снова заметили военный корабль РФ возле границ страны.

Теги материала: Стена, граница, Латвия, нелегалы, ограничение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

РФ не уведомила МИД Беларуси о введении пограничного контроля между странами
Важное
РФ не уведомила МИД Беларуси о введении пограничного контроля между странами
РФ решила установить приграничный контроль на границе с Беларусью
Важное
РФ решила установить приграничный контроль на границе с Беларусью
НАБУ подготовило первое подозрение по делу о растрате при строительстве "Стены"
Важное
НАБУ подготовило первое подозрение по делу о растрате при строительстве "Стены"
Международные масштабные учения состоятся весной на территории Латвии
Важное
Международные масштабные учения состоятся весной на территории Латвии
Мексика осудила Нетаньяху за поддержку идеи Трампа о возведении стены
Важное
Мексика осудила Нетаньяху за поддержку идеи Трампа о возведении стены
Мексиканцы взорвали соцсети протестом против амерканских товаров
Важное
Мексиканцы взорвали соцсети протестом против амерканских товаров

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
Эксклюзив  На Майдане Незалежности дети поддержали военных и жителей Авдеевки
04.02.2017
Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами
Эксклюзив  Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным
Эксклюзив  Зубко рассказал, когда Порошенко встретится с Путиным  Видеорепортаж
04.02.2017
Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома
Эксклюзив  Зубко о ситуации в Авдеевке: Власть готова к эвакуации, но жители не спешат покидать свои дома  Видеорепортаж
04.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика