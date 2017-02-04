Латвия построила первые заграждения на границе с РФ

MIGnews.com.ua

Латвия уже построила первые 23 км заграждения на границе с РФ. Об этом сообщает haqqin.az .

Кроме этого, на дальнейшее обустройство границы с Россией власти Латвии потратят более 17 миллионов евро.

По словам представителя Госслужбы пограничной охраны Евгении Позняк, для ограничения потока нелегалов Латвия приняла решение возвести на границе с Россией заграждение общей длиной порядка 90 км.

Стоит отметить, что высота колючей проволоки составляет почти 3 метра.

По данным источника, ограждения планируют оснастить видеокамерами, которые будут фиксировать все, что происходит на границе.